Укрзалізниця додає двом поїздам зупинку під Києвом

Ця зупинка дозволить пасажирам зекономити 1,5 години часу.

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Укрзалізниця додає двом поїздам далекого сполучення зупинку в Бучі на Київщині. Це роблять для того, щоб вивчити пасажиропотік. Про це повідомили в УЗ.

Зазначається, що два поїзди робитимуть зупинку на станції Буча із 20 березня цього року:

флагманський поїзд №91 Київ – Львів "Леополіс" прибуватиме у Бучу о 23:15 і відправлятиметься о 23:17

поїзд №29/30 Ужгород – Київ прибуватиме у Бучу о 6:37 і відправлятиметься о 6:39.

Як пояснили в УЗ, ця зупинка дозволить пасажирам зекономити 1,5 години, адже більше не потрібно добиратися до/з Центрального вокзалу столиці, щоб сісти на поїзд чи повернутись додому, і дозволить зручніше планувати подорожі.

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