У ЦРУ підтвердили, що США призупинили обмін розвідданими з Україною

Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що з нетерпінням чекає скасування паузи і співпраці з Україною на шляху до миру.

Фото: 1zahid.com

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Директор ЦРУ Джон Реткліфф повідомив, що США призупинили постачання зброї та розвідувальних даних в Україну в результаті зустрічі в Овальному кабінеті. Про це він сказав в ефірі Fox News.

Також Реткліфф додав, що з нетерпінням чекає скасування паузи і співпраці з Україною на шляху до миру після листа президенту США.

Зазначається, що призупинення обміну розвідданими послідувало за ухваленим рішенням призупинити надання зброї Україні.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що посол уточнила, що Трамп зачитував саме допис Зеленського з соцмережі Х, хоча Трамп перед Конгресом казав про отриманий ним лист.

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