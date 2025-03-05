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Посол Оксана Маркарова уточнила, що Трамп зачитував саме допис Зеленського з соцмережі Х, хоча Трамп перед Конгресом казав про отриманий ним лист

11:03, 5 березня 2025
З повідомлення Посла України у США Оксани Маркарової випливає – те, що Дональд Трамп назвав отриманим ним листом від Зеленського було дописом у соціальній мережі Х.
Посол Оксана Маркарова уточнила, що Трамп зачитував саме допис Зеленського з соцмережі Х, хоча Трамп перед Конгресом казав про отриманий ним лист
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Посол України у США Оксана Маркарова, коментуючи виступ Президента США Дональда Трампа перед Конгресом США зазначила, що той згадував у виступі саме допис Президента України Володимира Зеленського. Нагадаємо, що 4 березня Володимир Зеленський зробив допис у соцмережі Х, який стосується прагнення миру та співпраці з адміністрацією Білого дому. При цьому Дональд Трамп зазначав, що йдеться про отриманий ним лист від Зеленського.

Так, посол Маркарова написала: «В дуже складній ситуації все ж рухаємося вперед, розбудовуємо стосунки та просуваємо наші пріоритети. Допис нашого Президента Володимира Зеленського зачитав у своєму Зверненні до Нації Президент Дональд Трамп і сказав «Я ціную, що він написав цей лист».

В свою чергу, Дональд Трамп у своєму виступі зазначив, що «сьогодні вранці (4 березня – прим. ред.) я одержав важливий лист від президента Зеленського з України. У листі йдеться: «Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше, щоб наблизити міцний світ».

«Ніхто не хоче світу більше, ніж українці», - сказав він. «Моя команда і я готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти миру, який триває. … Ми дійсно цінуємо, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти її суверенітет та незалежність. … Щодо угоди про мінерали та безпеку, Україна готова підписати її у будь-який час».

«Я ціную, що він надіслав листа. Я одержав його зовсім недавно» – підкреслив Трамп.

Нагадаємо, під час візиту Володимира Зеленського до США у вересні 2024 року напередодні американських виборів сталася подія, яка спонукала представників Республіканської партії закликати Зеленського до звільнення Оксани Маркарової. Йдеться про його візит на оборонний завод так званого «хиткого» штату Пенсильванії, де за даними соцопитувань не було явного лідера президентських перегонів (хоча врешті там переміг Дональд Трамп).

Так, спікер Палати представників США Майк Джонсон тоді оприлюднив лист на адресу Президента України з вимогами щодо звільнення Посла Оксани Маркарової. Джонсон мотивом своєї вимоги назвав подію під час візиту Президента України до США – відвідини ним виробництва снарядів у Пенсильванії. Республіканець вважав, що цей візит міг бути витлумачений на користь кандидатки Камали Гарріс.

Саме цей візит згадував нинішній віце-президент США Джей Ді Венс під час суперечки з Володимиром Зеленський у Овальному кабінеті 28 лютого.

«Посол Маркарова організувала захід, в рамках якого ви відвідали американський виробничий об'єкт у ключовому  штаті, який очолював провідний соратник Камали Гарріс. На цьому заході не було жодного республіканця, тому що – навмисно – туди не запросили жодного республіканця. Ця поїздка була  очевидно партійним заходом, покликаним допомогти демократам, і безумовно стала втручанням (української сторони) у виборчий процес», – йшлося в листі Майка Джонсона.

Спікер наголосив, що відтепер «республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової чесно і ефективно виконувати дипломатичні функції в США».

Зазначимо, що на офіційному сайті Президента за 4 березня розміщено повідомлення Володимира Зеленського, яке відрізняється від допису в Х, про те, що «для нас важливі нормальні, партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни» і «про те, що відбулось у Білому домі замість наших перемовин, можна тільки шкодувати. Але треба знаходити силу йти далі, поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, усіх партнерів, і разом робити все, щоб наблизити мир».

Як зазначили американські медіа, представники демократичної партії у Конгресі США не стали аплодувати Трампу на словах про прагнення закінчити війну в Україні.

Автор: Наталя Мамченко

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США Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський

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