Емманюель Макрон виступить зі звернення до нації з огляду на «часи великої непевності»

Президент Франції сьогодні звернеться до нації.

Фото: aa.com.tr

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Президент Франції Емманюель Макрон виступить зі зверненням до громадян країни у середу о 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом). Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

«Дорогі мої співвітчизники. У цей час великої непевності, коли світ стикається з найбільшими викликами, я звернуся до вас сьогодні ввечері о 20:00», – написав Макрон.

Варто зазначити, що звернення прозвучить перед самітом ЄС, на якому йтиметься як про підтримку України, так і нарощення обороноздатності Євросоюзу.

Раніше президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн представила план переозброєння ЄС.

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