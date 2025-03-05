Держреєстраторка з матір’ю «прибрали до рук» землю у Києві на 3 млн гривень

У Києві судитимуть державного реєстратора та її матір за шахрайство.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Державного реєстратора з Київщини та її матір судитимуть за незаконне заволодіння земельними ділянками вартістю понад 3 млн гривень. Про це повідомила Голосіївська окружна прокуратура Києва.

За даними слідства, чиновниця шахрайським шляхом переоформила комунальну землю, якою користувалася громадська організація, на своїх родичів. Спочатку жінки використали підроблений договір іпотеки, за яким земля нібито перейшла у власність матері реєстратора через несплату боргу. Пізніше жінка анулювала запис, а згодом реалізувала іншу схему – підроблене рішення суду, на підставі якого право власності отримала підставна особа.

Далі ця особа передала матері реєстратора довіреність на розпорядження землею, після чого та «продала» ділянки своїй онучці.

За фактом шахрайства, зловживання службовим становищем та підробки документів обвинувальний акт уже передано до суду. Державний реєстратор звільнилася, а на земельні ділянки накладено арешт.

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