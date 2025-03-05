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Госрегистратор с матерью «прибрали к рукам» землю в Киеве на 3 млн гривен

16:06, 5 марта 2025
В Киеве будут судить государственного регистратора и ее мать за мошенничество.
Госрегистратор с матерью «прибрали к рукам» землю в Киеве на 3 млн гривен
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Государственного регистратора с Киевщины и ее мать будут судить за незаконное завладение земельными участками стоимостью более 3 млн гривен. Об этом сообщила Голосеевская окружная прокуратура Киева.

По данным следствия, чиновница мошенническим путем переоформила коммунальную землю, которой пользовалась общественная организация, на своих родственников. Сначала женщины использовали поддельный договор ипотеки, по которому земля якобы перешла в собственность матери регистратора из-за неуплаты долга. Позже женщина аннулировала запись, а затем реализовала другую схему - поддельное решение суда, на основании которого право собственности получило подставное лицо.

Далее это лицо передало матери регистратора доверенность на распоряжение землей, после чего та «продала» участки своей внучке.

По факту мошенничества, злоупотребления служебным положением и подделки документов обвинительный акт уже передан в суд. Государственный регистратор уволилась, а на земельные участки наложен арест.

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прокуратура мошенник Киев

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