Доказательства, которые не были поданы в суд первой инстанции, принимаются апелляционным судом только в исключительных случаях, — суд

Апелляционный суд отклонил ходатайство представителя истца о назначении судебной молекулярно-генетической экспертизы.

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Ровенский апелляционный суд пересмотрел апелляционную жалобу истца, поданную на решение суда первой инстанции, которым ему отказано в удовлетворении ответчика, которая, по его словам, является матерью их общих троих детей, о признании отцовства. Апеллянт просил отменить судебное решение и принять новое об удовлетворении иска. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, местный суд обосновал свое решение тем, что суд не вправе положить в основу решения лишь факт признания иска ответчицей, не исследовав обстоятельства дела. Истец не подтвердил надлежащими и допустимыми доказательствами совершение каких-либо активных действий по признанию отцовства с момента, когда он узнал об этом, и до обращения в суд.

Ровенский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы истца по следующим основаниям.

Суду известно, что стороны не состояли в браке.

Согласно выпискам из Государственного реестра актов гражданского состояния о государственной регистрации рождения, матерью троих малолетних детей указана ответчица, а отцом — истец, кроме фамилии. Эти же данные содержатся в свидетельствах о рождении детей.

Первый абзац части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины (далее — СК Украины) гласит, что при рождении ребенка у матери, не состоящей в браке, в случае отсутствия совместного заявления родителей, заявления отца или судебного решения, запись об отце ребенка в Книге регистрации рождений производится по фамилии и гражданству матери, а имя и отчество отца записываются по ее указанию.

В соответствии с ч. 1 ст. 126 СК Украины происхождение ребенка от отца определяется по заявлению женщины и мужчины, не состоящих в браке. Такое заявление может быть подано как до, так и после рождения ребенка в орган государственной регистрации актов гражданского состояния.

Истец этим правом не воспользовался, ссылаясь на то, что длительное время работал за границей, а сейчас проходит службу в Вооруженных Силах Украины.

Согласно ст. 128 СК Украины, при отсутствии такого заявления, отцовство может быть признано на основании судебного решения. Основанием для установления отцовства являются любые сведения, подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица, собранные в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Украины (далее — ГПК Украины).

В постановлении Верховного Суда от 16 мая 2018 года в деле № 591/6441/14-ц указано, что доказательствами в таких делах могут быть любые фактические данные, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также другие обстоятельства, имеющие значение для решения дела. Эти данные устанавливаются на основании объяснений сторон, третьих лиц, свидетельских показаний, письменных или вещественных доказательств, заключений экспертов.

Для установления отцовства правовое значение имеют фактические данные, подтверждающие совместное проживание матери и предполагаемого отца ребенка, ведение ими совместного хозяйства до рождения ребенка, их совместное воспитание или содержание, а также доказательства, подтверждающие признание лицом отцовства.

Основанием для категорического вывода о признании отцовства в судебном порядке может быть заключение судебно-генетической или судебно-иммунологической экспертизы, поскольку ДНК-тест признан единственным научным методом точного установления отцовства по отношению к конкретному ребенку, и его доказательная ценность существенно превышает любые другие доказательства, представленные сторонами для подтверждения или опровержения факта отцовства.

Об этом указывается в постановлениях Верховного Суда от 31 января 2024 года в деле № 752/13549/22 (производство № 61-10510св23), от 13 сентября 2023 года в деле № 552/4291/22 (производство № 61-6451св23).

В рассматриваемом апелляционным судом деле установлено, что в обоснование исковых требований истец не представил заключений судебно-медицинских (молекулярно-генетических) экспертиз и не обращался в суд первой инстанции с ходатайством об их назначении.

Такое ходатайство в апелляционный суд подал его защитник, не указав уважительных причин, которые препятствовали бы подаче такого ходатайства в местный суд во время рассмотрения дела.

Ровенский апелляционный суд разъясняет, что частями 2, 3 ст. 367 ГПК Украины определено, что суд апелляционной инстанции исследует доказательства, относящиеся к фактам, на которые участники дела ссылаются в апелляционной жалобе или отзыве на нее. Доказательства, которые не были поданы в суд первой инстанции, принимаются судом только в исключительных случаях, если участник дела предоставил доказательства невозможности их подачи в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него.

Ходатайство защитника о проведении молекулярно-генетической экспертизы апелляционный суд отклонил еще и потому, что ответчица, хотя и не возражала против удовлетворения иска, просила оставить ходатайство без удовлетворения, поскольку оно с ней не согласовывалось.

Оставляя обжалуемое решение суда предыдущей инстанции без изменений, апелляционный суд учел также отсутствие доказательств, подтверждающих обстоятельства, характерные для семейных отношений: наличие общего быта, ведение совместного хозяйства, заботу о детях как в период их рождения, так и в последующее время. Более того, место регистрации ответчицы и детей не совпадает с местом регистрации истца, и они фактически проживают в разных областях, а доводы его апелляционной жалобы сводятся к необходимости учета судом факта признания иска ответчицей.

Постановление суда от 27 февраля 2025 года по делу №568/937/24 (производство № 22-ц/4815/363/25).

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