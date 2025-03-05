Эмманюэль Макрон выступит с обращением к нации в связи с «временем большой неопределенности»

Президент Франции сегодня выступит с обращением к нации.

Фото: aa.com.tr

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Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит с обращением к гражданам страны в среду в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву). Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Дорогие мои соотечественники. В это время большой неопределенности, когда мир сталкивается с самыми большими вызовами, я обращусь к вам сегодня вечером в 20:00», — написал Макрон.

Стоит отметить, что обращение прозвучит перед саммитом ЕС, на котором будет обсуждаться как поддержка Украины, так и наращивание обороноспособности Евросоюза.

Ранее президентка ЕК Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения ЕС.

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