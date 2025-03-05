Посол Оксана Маркарова уточнила, что Трамп зачитывал именно пост Зеленского из соцсети Х, хотя Трамп перед Конгрессом говорил о полученном им письме

Из сообщения Посла Украины в США Оксаны Маркаровой следует – то, что Дональд Трамп назвал полученным им письмом от Зеленского, было постом в социальной сети Х.

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Посол Украины в США Оксана Маркарова, комментируя выступление Президента США Дональда Трампа перед Конгрессом США, отметила, что тот упоминал в выступлении именно пост Президента Украины Владимира Зеленского. Напомним, что 4 марта Владимир Зеленский сделал пост в социальной сети Х, который касается стремления к миру и сотрудничества с администрацией Белого дома. При этом Дональд Трамп указывал, что речь идет о полученном им письме от Зеленского.

Так, посол Маркарова написала: «В очень сложной ситуации все же двигаемся вперед, выстраиваем отношения и продвигаем наши приоритеты. Пост нашего Президента Владимира Зеленского зачитал в своем Обращении к Нации Президент Дональд Трамп и сказал: «Я ценю, что он написал это письмо».

В свою очередь, Дональд Трамп в своем выступлении отметил, что «сегодня утром (4 марта – прим. ред.) я получил важное письмо от президента Зеленского из Украины. В письме говорится: «Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир».

«Никто не хочет мира больше, чем украинцы», – сказал он. «Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь мира, который длится. … Мы действительно ценим, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить ее суверенитет и независимость. … Что касается соглашения о минералах и безопасности, Украина готова подписать его в любое время».

«Я ценю, что он отправил письмо. Я получил его совсем недавно», – подчеркнул Трамп.

Напомним, во время визита Владимира Зеленского в США в сентябре 2024 года накануне американских выборов произошел инцидент, который побудил представителей Республиканской партии призвать Зеленского к увольнению Оксаны Маркаровой. Речь идет о его визите на оборонный завод так называемого «шаткого» штата Пенсильвания, где, по данным соцопросов, не было явного лидера президентской гонки (хотя в итоге там победил Дональд Трамп).

Так, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон тогда опубликовал письмо на имя Президента Украины с требованиями об увольнении Посла Оксаны Маркаровой. Джонсон мотивом своего требования назвал событие во время визита Президента Украины в США – посещение им производства снарядов в Пенсильвании. Республиканец считал, что этот визит мог быть истолкован в пользу кандидатки Камалы Харрис.

Именно этот визит упоминал нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс во время спора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля.

«Посол Маркарова организовала мероприятие, в рамках которого вы посетили американский производственный объект в ключевом штате, который возглавлял ведущий соратник Камалы Харрис. На этом мероприятии не было ни одного республиканца, потому что – намеренно – туда не пригласили ни одного республиканца. Эта поездка была очевидно партийным мероприятием, призванным помочь демократам, и безусловно стала вмешательством (украинской стороны) в избирательный процесс», – говорилось в письме Майка Джонсона.

Спикер подчеркнул, что отныне «республиканцы потеряли доверие к способности посла Маркаровой честно и эффективно выполнять дипломатические функции в США».

Отметим, что на официальном сайте Президента за 4 марта размещено сообщение Владимира Зеленского, которое отличается от поста в Х, о том, что «для нас важны нормальные, партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны» и «о том, что произошло в Белом доме вместо наших переговоров, можно только сожалеть. Но надо находить силу идти дальше, уважать друг друга, как мы всегда уважаем Америку, Европу, всех партнеров, и вместе делать все, чтобы приблизить мир».

Как отметили американские медиа, представители демократической партии в Конгрессе США не стали аплодировать Трампу на словах о стремлении закончить войну в Украине.

Автор: Наталя Мамченко

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