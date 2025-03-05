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У Макрона не підтвердили заяву щодо його поїздки до Вашингтона із Зеленським та Стармером

14:56, 5 березня 2025
Єлисейський палац заявив, що на даному етапі не розглядається новий візит Еммануеля Макрона до Вашингтона.
У Макрона не підтвердили заяву щодо його поїздки до Вашингтона із Зеленським та Стармером
Джерело фото: Javad PARSA / via REUTERS
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Еммануель Макрон не планує поїзду до Вашингтона разом з його українським колегою Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Як повідомляє Le Figaro, Єлисейський палац 5 березня заявив, що на даному етапі не розглядається новий візит Еммануеля Макрона до Вашингтона, спростувавши таким чином слова речниці уряду Софі Прімас із цього приводу.

Перед цим у ЗМІ заявляли, нібито ця поїздка може відбутися наступного тижня.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир.

«Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру» – заявив Зеленський.

«Судово-юридична газета» також писала, що Трамп заявив у Конгресі, що отримав лист від Зеленського про готовність України підписати угоду про копалини.

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США Володимир Зеленський Емманюель Макрон

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