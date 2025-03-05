Макрон і Стармер готові поїхати із Зеленським у США, щоб представити єдиний фронт щодо мирного плану – Daily Mail

Поїздка до Вашингтону може відбутися наступного тижня.

Фото: AFP

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон готові поїхати до Вашингтону разом із Президентом України Володимиром Зеленським, щоб представити президенту США Дональду Трампу єдиний фронт щодо мирного плану. Про це повідомило видання Daily Mail із посиланням на свої дипломатичні джерела.

Зазначається, що поїздка може відбутися наступного тижня.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир.

«Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру» – заявив Зеленський.

«Судово-юридична газета» також писала, що Трамп заявив у Конгресі, що отримав лист від Зеленського про готовність України підписати угоду про копалини.

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