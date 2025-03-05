Дональд Трамп анонсував введення нових мит з 2 квітня для низки країн

За словами Дональда Трампа, нові мита дзеркально відповідатимуть тарифам інших країн.

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Президент США Дональд Трамп повідомив, що країна запровадить імпортні тарифи, які дзеркально відповідатимуть тарифам інших країн. Про цке він сказав під час виступу у Конгресі.

Трамп заявив, що з 2 квітня в США почнуть діяти імпортні тарифи, які відповідатимуть тарифам інших держав.

«Інші країни десятиліттями використовували мита проти нас, і тепер настала наша черга почати використовувати їх проти цих країн. У середньому Європейський союз, Китай, Бразилія, Індія, Мексика і Канада - ви чули про них? І незліченна безліч інших країн стягують з нас набагато вищі тарифи, ніж ми з них. Це дуже несправедливо», – заявив Трамп.

Крім того, Трамп навів приклади тарифної політики інших країн. За його словами, середній тариф Китаю на американську продукцію вдвічі перевищує американські мита, а Південна Корея стягує в чотири рази більше.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявив, що з 4 березня він запроваджує нові мита для Канади та Мексики.

Нагадаємо, Мексика також введе дзеркальні мита на американські товари. У Канаді також заявили, що готують відповідь на мита США.

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