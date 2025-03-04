Мексика введе дзеркальні мита на американські товари

Як повідомляла «Судово-юридична газета», США ввели в дію нові тарифи на із Мексики та Канади. Мита в розмірі 25% на товари розпочнуть діяти з 4 березня.
Мексика відповість на такий крок власними тарифами на американські товари. Про це заявила президент Клаудія Шейнбаум, передає агентство AP.
Вона зазначила, що оголосить про товари, на які Мексика накладе мита, 9 березня на публічному заході на центральній площі Мехіко.
Шейнбаум заявила, що оголосить про товари, на які Мексика накладе мита, в неділю на публічному заході на центральній площі Мехіко.
На відміну від Китаю, який запровадив тарифи у відповідь негайно, Мексика вирішила почекати до кінця тижня.
«Немає жодних мотивів, причин чи обґрунтувань на підтримку цього рішення, що вплине на наших людей і наші країни», – зазначила президент Мексики.
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