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Мексика введе дзеркальні мита на американські товари

17:25, 4 березня 2025
Список товарів, на які Мексика накладе мита, стане відомий 9 березня.
Мексика введе дзеркальні мита на американські товари
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», США ввели в дію нові тарифи на із Мексики та Канади. Мита в розмірі 25% на товари розпочнуть діяти з 4 березня.

Мексика відповість на такий крок власними тарифами на американські товари. Про це заявила президент Клаудія Шейнбаум, передає агентство AP.

Вона зазначила, що оголосить про товари, на які Мексика накладе мита, 9 березня на публічному заході на центральній площі Мехіко.

Шейнбаум заявила, що оголосить про товари, на які Мексика накладе мита, в неділю на публічному заході на центральній площі Мехіко.

На відміну від Китаю, який запровадив тарифи у відповідь негайно, Мексика вирішила почекати до кінця тижня.

«Немає жодних мотивів, причин чи обґрунтувань на підтримку цього рішення, що вплине на наших людей і наші країни», – зазначила президент Мексики.

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США Мексика

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