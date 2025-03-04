Володимир Зеленський обговорив з Фрідріхом Мерцом співпрацю України та Німеччини

Володимир Зеленський зазначив, що домовився з Фрідріхом Мерцом щодо подальшої співпраці та контактів.

Фото: ukrinform.com

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У вівторок, 4 березня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову Фрідріхом Мерцом, лідером партії ХДС, яка перемогла на виборах до німецького Бундестагу. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Володимир Зеленський зазначив, що скоординував позиції разом із Мерцом і подякував йому за підтримку.

«Ми в Україні дуже цінуємо зусилля Німеччини для відновлення європейської безпеки та захисту життя в Україні. Пам’ятаємо, що саме Німеччина є лідером у постачанні систем ППО в Україну та відіграє одну з провідних ролей у забезпеченні фінансової стійкості нашої держави», - наголосив Президент.

Він також додав, що домовився з Мерцом щодо подальшої співпраці та контактів.

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