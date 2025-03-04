Володимир Зеленський обговорив з Фрідріхом Мерцом співпрацю України та Німеччини

У вівторок, 4 березня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову Фрідріхом Мерцом, лідером партії ХДС, яка перемогла на виборах до німецького Бундестагу. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
Володимир Зеленський зазначив, що скоординував позиції разом із Мерцом і подякував йому за підтримку.
«Ми в Україні дуже цінуємо зусилля Німеччини для відновлення європейської безпеки та захисту життя в Україні. Пам’ятаємо, що саме Німеччина є лідером у постачанні систем ППО в Україну та відіграє одну з провідних ролей у забезпеченні фінансової стійкості нашої держави», - наголосив Президент.
Він також додав, що домовився з Мерцом щодо подальшої співпраці та контактів.
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