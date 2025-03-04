Владимир Зеленский обсудил с Фридрихом Мерцем сотрудничество Украины и Германии

Владимир Зеленский отметил, что договорился с Фридрихом Мерцем о дальнейшем сотрудничестве и контактах.

Фото: ukrinform.com

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Во вторник, 4 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Фридрихом Мерцем, лидером партии ХДС, которая победила на выборах в немецкий Бундестаг. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Х.

Владимир Зеленский отметил, что скоординировал позиции вместе с Мерцем и поблагодарил его за поддержку.

«Мы в Украине очень ценим усилия Германии по восстановлению европейской безопасности и защите жизни в Украине. Помним, что именно Германия является лидером в поставках систем ПВО в Украину и играет одну из ведущих ролей в обеспечении финансовой устойчивости нашего государства», — подчеркнул Президент.

Он также добавил, что договорился с Мерцем о дальнейшем сотрудничестве и контактах.

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