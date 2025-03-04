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ВККС розгляне питання про відрядження 4 суддів до Ленінського райсуду Миколаєва

17:51, 4 березня 2025
Комісія призначила до розгляду питання про відрядження суддів до Ленінського районного суду міста Миколаєва.
ВККС розгляне питання про відрядження 4 суддів до Ленінського райсуду Миколаєва
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Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що призначила до розгляду питання про відрядження 4 суддів до Ленінського районного суду міста Миколаєва.

Розгляд питання відбуватиметься 2 квітня 2025 року о 10:00 хв у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).      

Відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми (можна завантажити за цим посиланням), до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням);

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів із дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова та/або електронна.

Документи можна подати особисто або надіслати поштою (зокрема, електронною).

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;

електронна адреса: [email protected].

Час для особистого подання документів:

  • з понеділка до четверга з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 16:00;
  • у п’ятницю з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 15:00.

Скановані зображення паперових документів, відправлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх відправлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує поштове відправлення.

Судді, які подають документи електронною поштою, підписують їх кваліфікованим електронним підписом.

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