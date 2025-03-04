Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 4 березня

Уряд затвердив Порядок ведення Електронного реєстру спортивних організацій та схвалив Стратегію розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року.

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Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про внесення зміни до статті 38 Закону України «Про нотаріат» щодо надання пільг за вчинення окремих нотаріальних дій за кордоном». Законопроектом пропонується звільнити від сплати консульського збору за нотаріальні дії із засвідчення справжності підпису перекладача або засвідчення вірності перекладу на українську мову документів, пов’язаних із лікуванням за кордоном осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

- Внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України ряд об’єктів культурної спадщини національного значення у Житомирській області та відповідно виключено із Списку пам’ятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 № 970, зазначені памʼятники у звʼязку з їх внесенням до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення захисту прав і свобод громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території України, допомоги громадянам України з гуманітарно-кризових питань щодо надання можливості державному підприємству «Реінтеграція та відновлення» використовувати кошти, передбачені у державному бюджеті для здійснення організаційних, технічних та інших заходів, необхідних для забезпечення функціонування та технічного адміністрування інформаційно-аналітичних систем, метою впровадження яких є забезпечення аналітичної обробки інформації задля підготовки та прийняття управлінських рішень для захисту прав і свобод громадян України, в тому числі, що проживають на тимчасово окупованій території України, допомоги громадянам України з гуманітарно-кризових питань.

- Затверджено, відповідно до частини пʼятої статті 570 Митного кодексу України, Порядок укладення контракту про проходження служби в митних органах. Порядок визначає зміст, процедуру укладення, зміни та припинення (розірвання) контракту про проходження служби в митних органах як трудового договору, укладеного строком до трьох років між Держмитслужбою або її територіальним органом, та особою, яка приймається на службу до митного органу на посаду державної служби категорії «Б» або «В». Затверджено Типову форму контракту про проходження служби в митних органах.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 30.01.2012 № 137 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу» і від 31.05.2012 № 512 «Про затвердження Порядку формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг». Перетворено реєстр результатів обов'язкового технічного контролю транспортних засобів на загальнодержавну базу даних про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів. Припинено реєстр договорів страхування, об’єктами якого є інформація про укладені страховиками договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обовʼязковому технічному контролю. Виключено положення щодо того, що проведення відеофіксації процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу не застосовуються під час воєнного стану i протягом шести місяців після його припинення або скасування. Конкретизовано обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів з урахуванням пропозицій міжнародних партнерів та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Зменшено кількість фотографій, що передаються суб'єктами проведення обовʼязкового технічного контролю транспортних засобів до загальнодержавної бази даних про результати обовʼязкового технічного контролю транспортних засобів. Встановлено процедуру анулювання протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу суб'єктом проведення обовʼязкового технічного контролю транспортних засобів. Спрощено процедуру отримання суб'єктами проведення обовʼязкового технічного контролю транспортних засобів доступу до загальнодержавної бази даних про результати обовʼязкового технічного контролю транспортних засобів. Оптимізовано процедуру формування загальнодержавної бази даних про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів. Наближено національне законодавство до норм, які визначені Директивою 2014/45/ЄС Європейського Парламенту i Ради від 3 квітня 2014 року «Про періодичні тестування на придатність до експлуатації для моторних транспортних засобів та їх причепів i припиняє дію Директиви 2009/40/ЄС».

- Затверджено Порядок ведення Електронного реєстру спортивних організацій. Порядок визначає: структуру, завдання та функціональні можливості Електронного реєстру спортивних організацій; держателя, адміністратора, користувачів Електронного реєстру спортивних організацій та їх завдання; порядок наповнення Електронного реєстру спортивних організацій; порядок створення, механізм формування, роботи та ведення Електронного реєстру спортивних організацій; особливості реєстрації спортивних організацій в Електронному реєстрі тощо. Доповнено Положення про Міністерство молоді та спорту України позицією стосовно забезпечення впровадження та функціонування Електронного реєстру спортивних організацій.

- Внесено зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки підприємствам, які визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу та до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для надання фінансової державної підтримки підприємствам, які визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу, з метою приведення їх у відповідність до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2025 рік» в частині уточнення назви бюджетної програми, кошти за якою використовуються для реалізації заходів, що передбачені Порядками (бюджетна програма «Надання державної фінансової підтримки підприємствам у сфері оборонно-промислового комплексу»), а також виключення з тексту зазначених Порядків посилання на наказ Мінстратегпрому від 23.02.2023 № 27 у звʼязку з визнанням зазначеного наказу таким, що втратив чинність.

- Схвалено Стратегію розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року та затверджено операційний план заходів з її реалізації в 2025-2027 роках.

- Передано бюджетні призначення, передбачені Міністерству економіки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою «Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну» у сумі 150 млн. 28,7 тис. гривень Міністерству національної єдності України на нову бюджетну програму.

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