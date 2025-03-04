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ВАКС визначив 2 млн грн застави ексначальнику військ зв’язку ЗСУ Рапку у справі системи «ДЗВІН»

16:57, 4 березня 2025
ВАКС застосував запобіжний захід до ексначальника військ зв’язку ЗСУ Володимира Рапка.
ВАКС визначив 2 млн грн застави ексначальнику військ зв’язку ЗСУ Рапку у справі системи «ДЗВІН»
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
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У вівторок, 4 березня, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього начальника військ зв’язку ЗСУ, підозрюваного у  заволодінні бюджетними коштами під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва Збройними Силами України «ДЗВІН».  Про це повідомила прессужба САП.

У відомстві не називають прізвище, але по даним ЗМІ, мова йде генерал-майора Володимира Рапка.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до генерал-майора запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов’язків, серед яких:

⁠⁠- прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом;

- не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

⁠- утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; 

- носити електронний засіб контролю.

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ЗСУ ВАКС

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