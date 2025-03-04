ВАКС визначив 2 млн грн застави ексначальнику військ зв’язку ЗСУ Рапку у справі системи «ДЗВІН»

У вівторок, 4 березня, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього начальника військ зв’язку ЗСУ, підозрюваного у заволодінні бюджетними коштами під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва Збройними Силами України «ДЗВІН». Про це повідомила прессужба САП.
У відомстві не називають прізвище, але по даним ЗМІ, мова йде генерал-майора Володимира Рапка.
Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до генерал-майора запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов’язків, серед яких:
- прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом;
- не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.