ВККС оприлюднила нові дані щодо навантаження на місцеві та апеляційні суди

На основі цих даних судді можуть ініціювати дострокове закінчення попереднього відрядження та отримати нове.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила оновлену інформацію, отриману від Державної судової адміністрації України, щодо навантаження на місцеві та апеляційні суди.

У звіті містяться статистичні дані щодо справ та матеріалів, які надійшли до місцевих та апеляційних судів у 2024 році та показників часу, необхідного для їх розгляду.

ВККС вказує, що ця інформація може використовуватись суддями для цілей реалізації процедури дострокового закінчення попереднього відрядження судді на підставі пункту 56 розділу XІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та одночасного його відрядження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.