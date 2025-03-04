ВККС опубликовала новые данные о нагрузке на местные и апелляционные суды

На основе этих данных судьи могут инициировать досрочное окончание предварительной командировки и получить новую.

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Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала обновленную информацию, полученную от Государственной судебной администрации Украины, о нагрузке на местные и апелляционные суды.

В отчете содержатся статистические данные о делах и материалах, поступивших в местные и апелляционные суды в 2024 году, а также показатели времени, необходимого для их рассмотрения.

ВККС указывает, что эта информация может использоваться судьями в целях реализации процедуры досрочного завершения предыдущей командировки судьи на основании пункта 56 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и его одновременной командировки.

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