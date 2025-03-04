ВАКС определил 2 млн грн залога экс-начальнику войск связи ВСУ Рапко по делу системы «ДЗВІН»

Во вторник, 4 марта, следственный судья ВАКС применил меру пресечения к бывшему начальнику войск связи ВСУ, подозреваемому в завладении бюджетными средствами при создании автоматизированной системы Центра оперативного управления Вооруженными Силами Украины «ДЗВІН». Об этом сообщила пресс-служба САП.
В ведомстве не называют фамилию, но, по данным СМИ, речь идет о генерал-майоре Владимире Рапко.
Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к генерал-майору меру пресечения в виде залога в размере 2 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей, среди которых:
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