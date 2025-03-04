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ВАКС определил 2 млн грн залога экс-начальнику войск связи ВСУ Рапко по делу системы «ДЗВІН»

16:57, 4 марта 2025
ВАКС применил меру пресечения к экс-начальнику войск связи ВСУ Владимиру Рапко.
ВАКС определил 2 млн грн залога экс-начальнику войск связи ВСУ Рапко по делу системы «ДЗВІН»
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
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Во вторник, 4 марта, следственный судья ВАКС применил меру пресечения к бывшему начальнику войск связи ВСУ, подозреваемому в завладении бюджетными средствами при создании автоматизированной системы Центра оперативного управления Вооруженными Силами Украины «ДЗВІН». Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ведомстве не называют фамилию, но, по данным СМИ, речь идет о генерал-майоре Владимире Рапко.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к генерал-майору меру пресечения в виде залога в размере 2 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей, среди которых:

  • ⁠⁠являться к детективу, прокурору, суду по первому вызову;
  • не покидать город Киев и Киевскую область без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении своего места жительства и работы;
  • ⁠воздерживаться от общения по поводу обстоятельств, изложенных в сообщении о подозрении, с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

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ВСУ ВАКС

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