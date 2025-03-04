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Мексика введет зеркальные пошлины на американские товары

17:25, 4 марта 2025
Список товаров, на которые Мексика наложит пошлины, станет известен 9 марта.
Мексика введет зеркальные пошлины на американские товары
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», США ввели в действие новые тарифы на товары из Мексики и Канады. Пошлины в размере 25% на товары начнут действовать с 4 марта.

Мексика ответит на этот шаг собственными тарифами на американские товары. Об этом заявила президент Клаудия Шейнбаум, передает агентство AP.

Она отметила, что объявит о товарах, на которые Мексика наложит пошлины, 9 марта на публичном мероприятии на центральной площади Мехико.

Шейнбаум заявила, что объявит о товарах, на которые Мексика наложит пошлины, в воскресенье на публичном мероприятии на центральной площади Мехико.

В отличие от Китая, который ввел ответные тарифы незамедлительно, Мексика решила подождать до конца недели.

«Нет никаких мотивов, причин или обоснований в поддержку этого решения, которое повлияет на наших людей и наши страны», – отметила президент Мексики.

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США Мексика

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