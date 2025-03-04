У Канаді заявили, що готують відповідь на мита США

Канада хоче запровадити свої мита на товари зі США.

Фото: freepik.com

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявив, що з 4 березня він запроваджує нові мита для Канади та Мексики.

У свою чергу, Канада планує запровадити свої мита на товари зі США у відповідь на анонсовані Дональдом Трампом торговельні заходи, пише Politico.

Канада хоче обкласти митами американські товари зі штатів, які очолюють республіканці, зокрема апельсини з Флориди, побутову техніку з Огайо, кава з Луїзіани, а також все, що поставляється з Пенсильванії.

Загалом Канада готова ввести для США 25% тарифи на американські товари на суму 30 мільярдів канадських доларів, а після 21-денного періоду консультацій – ще на 125 мільярдів канадських доларів.

До списку товарів, які одразу ж потраплять під тарифи, входять продукти харчування – птиця, яловичина, риба, йогурти, а також текстиль і меблі.

«Ми готові до тарифів на суму 155 мільярдів канадських доларів», – сказала глава МЗС Канади Мелані Жолі.

Нагадаємо, Мексика також введе дзеркальні мита на американські товари.

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