Мар’яна Безугла заявила, що не підписувала звернення Верховної Ради до Трампа, і це «ініціатива керівників парламентських фракцій»

Раніше Микита Потураєв чомусь назвав опубліковане на сайті Верховної Ради звернення до Президента США Дональда Трампа дезінформацією.

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Народний депутат України Мар’яна Безугла заявила, що вона не підписувала і не підписала б звернення Верховної Ради до Президента США Дональда Трампа.

«Коли запитуєте про звернення Верховної Ради України до Трампа і США, я його не складала і не підписувала. Це ініціатива керівників парламентських фракцій. І не підписала б» – зазначила Мар’яна Безугла.

Нагадаємо, що о десятій вечора 3 березня на сайті парламенту з’явився документ під назвою «Звернення керівництва Верховної Ради України — Верховної Ради України, депутатських фракцій і груп до Президента Дональда Трампа, Конгресу США та американського народу».

Щоправда, він був опублікований лише на англомовній версії сайту Ради, без перекладу українською мовою.

Згодом голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що це дезінформація. «Прошу звернути увагу представників медіа: Верховна Рада України НЕ зверталась ні до кого у Вашингтоні, чи будь-де у США. Прошу не вводити громадськість в оману» – написав Потураєв.

Однак наявність звернення на сайті парламенту та відповідні повідомлення про нього колег Микити Потураєва свідчать, що звернення все ж мало місце.

У цьому зверненні зокрема йдеться, що «український народ більше за всіх у світі прагне миру та вірить, що особиста роль президента Дональда Трампа та його миротворчі зусилля будуть вирішальними у швидкому припиненні бойових дій та досягненні миру для України, Європи та всього світу».

Також Верховна Рада України наголошує на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами, зокрема у розвідці критичних корисних копалин.

Автор: Наталя Мамченко

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