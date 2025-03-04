Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Мар’яна Безугла заявила, що не підписувала звернення Верховної Ради до Трампа, і це «ініціатива керівників парламентських фракцій»

17:33, 4 березня 2025
Раніше Микита Потураєв чомусь назвав опубліковане на сайті Верховної Ради звернення до Президента США Дональда Трампа дезінформацією.
Мар’яна Безугла заявила, що не підписувала звернення Верховної Ради до Трампа, і це «ініціатива керівників парламентських фракцій»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Народний депутат України Мар’яна Безугла заявила, що вона не підписувала і не підписала б звернення Верховної Ради до Президента США Дональда Трампа.

«Коли запитуєте про звернення Верховної Ради України до Трампа і США, я його не складала і не підписувала. Це ініціатива керівників парламентських фракцій. І не підписала б» – зазначила Мар’яна Безугла.

Нагадаємо, що о десятій вечора 3 березня на сайті парламенту з’явився документ під назвою «Звернення керівництва Верховної Ради України — Верховної Ради України, депутатських фракцій і груп до Президента Дональда Трампа, Конгресу США та американського народу».

Щоправда, він був опублікований лише на англомовній версії сайту Ради, без перекладу українською мовою.

Згодом голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що це дезінформація. «Прошу звернути увагу представників медіа: Верховна Рада України НЕ зверталась ні до кого у Вашингтоні, чи будь-де у США. Прошу не вводити громадськість в оману» – написав Потураєв.

Однак наявність звернення на сайті парламенту та відповідні повідомлення про нього колег Микити Потураєва свідчать, що звернення все ж мало місце.

У цьому зверненні зокрема йдеться, що  «український народ більше за всіх у світі прагне миру та вірить, що особиста роль президента Дональда Трампа та його миротворчі зусилля будуть вирішальними у швидкому припиненні бойових дій та досягненні миру для України, Європи та всього світу».

Також Верховна Рада України наголошує на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами, зокрема у розвідці критичних корисних копалин.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мар’яна Безугла заявила, що не підписувала звернення Верховної Ради до Трампа, і це «ініціатива керівників парламентських фракцій»

Раніше Микита Потураєв чомусь назвав опубліковане на сайті Верховної Ради звернення до Президента США Дональда Трампа дезінформацією.

Дональд Трамп у промові на спільному засіданні Конгресу окреслить свої плани щодо припинення війни в Україні – Fox News

Президент США Дональд Трамп окреслить план припинення війни в Україні, але демократи, як повідомляють американські медіа, спробують зірвати його виступ.

В Єврокомісії не вважають, що вправі коментувати дії США стосовно призупинення постачання зброї Україні

В Єврокомісії не коментують призупинення США постачання зброї Україні, у Великій Британії теж поки мовчать, хоча Стармер мав телефонну розмову з Трампом напередодні.

Якщо учасник справи вказав у скарзі до суду телефон та електронну адресу, він зобов’язаний отримувати повідомлення і відповідати на них – Верховний Суд

Скаржниця стверджувала, що виклик у судове засідання за допомогою SMS-повідомлень за відсутності на це її письмової згоди суперечить приписам КПК.

Верховній Раді пропонують відновити систему військових судів

У парламенті зареєстровано законопроект щодо відновлення в Україні системи військових судів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Мельник
    Олег Мельник
    суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Оксана Ул’яновська
    Оксана Ул’яновська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва