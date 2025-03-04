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Марьяна Безуглая заявила, что не подписывала обращение Верховной Рады к Трампу, и это «инициатива руководителей парламентских фракций»

17:33, 4 марта 2025
Ранее Никита Потураев почему-то назвал опубликованное на сайте Верховной Рады обращение к президенту США Дональду Трампу дезинформацией.
Марьяна Безуглая заявила, что не подписывала обращение Верховной Рады к Трампу, и это «инициатива руководителей парламентских фракций»
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Народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что она не подписывала и не подписала бы обращение Верховной Рады к Президенту США Дональду Трампу.

«Когда спрашиваете про обращение Верховной Рады Украины к Трампу и США, я его не составляла и не подписывала. Это инициатива руководителей парламентских фракций. И не подписала бы», – отметила Марьяна Безуглая.

Напомним, что в десять вечера 3 марта на сайте парламента появился документ под названием «Обращение руководства Верховной Рады Украины — Верховной Рады Украины, депутатских фракций и групп к Президенту Дональду Трампу, Конгрессу США и американскому народу».

Правда, он был опубликован только на англоязычной версии сайта Рады, без перевода на украинский язык.

Впоследствии глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что это дезинформация.

«Прошу обратить внимание представителей медиа: Верховная Рада Украины НЕ обращалась ни к кому в Вашингтоне или где-либо в США. Прошу не вводить общественность в заблуждение», – написал Потураев.

Однако наличие обращения на сайте парламента и соответствующие сообщения о нем со стороны коллег Никиты Потураева свидетельствуют, что обращение все же имело место.

В этом обращении, в частности, говорится, что «украинский народ больше всех в мире стремится к миру и верит, что личная роль президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия будут решающими в скорейшем прекращении боевых действий и достижении мира для Украины, Европы и всего мира».

Также Верховная Рада Украины подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с Соединенными Штатами, в частности в разведке критически важных полезных ископаемых.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины Дональд Трамп

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