В Киеве дельцы продавали каннабис в пластиковых челюстях, фото

Сообщники продавали наркотические средства как из рук в руки, так и посылали по почте в пластиковых челюстях.

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В Киеве сообщено о подозрении четырем злоумышленникам, которые продавали каннабис в челюстях. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что подельники продавали наркотические средства как из рук в руки, так и присылали по почте в пластиковых челюстях.

Разоблачили торговцев во время проведения оперативной закупки. В общей сложности у них изъяли 1,5 кг каннабиса стоимостью ориентировочно 1 млн гривен.

В настоящее время продолжаются следственные действия с целью установления организаторов незаконного бизнеса.

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении группе из четырех человек по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта и сбыта каннабиса, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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