У Києві ділки продавали канабіс у пластикових щелепах, фото

Спільники продавали наркотичні засоби як з рук в руки, так і надсилали поштою у пластикових щелепах.

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У Києві повідомлено про підозру чотирьом зловмисникам, які продавали канабіс у щелепах. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що спільники продавали наркотичні засоби як з рук в руки, так і надсилали поштою у пластикових щелепах.

Викрили торгівців під час проведення оперативної закупки. Загалом у них вилучили 1,5 кг канабісу вартістю орієнтовно 1 млн гривень.

Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення організаторів незаконного бізнесу.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру групі з чотирьох осіб за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту канабісу, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

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