Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

У Києві ділки продавали канабіс у пластикових щелепах, фото

23:12, 4 березня 2025
Спільники продавали наркотичні засоби як з рук в руки, так і надсилали поштою у пластикових щелепах.
У Києві ділки продавали канабіс у пластикових щелепах, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві повідомлено про підозру чотирьом зловмисникам, які продавали канабіс у щелепах. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що спільники продавали наркотичні засоби як з рук в руки, так і надсилали поштою у пластикових щелепах.

Викрили торгівців під час проведення оперативної закупки. Загалом у них вилучили 1,5 кг канабісу вартістю орієнтовно 1 млн гривень.

Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення організаторів незаконного бізнесу.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру групі з чотирьох осіб за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту канабісу, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Служба судової охорони зможе застосовувати спеціальні заходи забезпечення безпеки – комітет погодив законопроект

У разі прийняття законопроекту працівники Служби судової охорони зможуть визначати види спеціальних заходів забезпечення безпеки, засоби та методи їх застосування, в разі необхідності – змінювати і доповнювати ці заходи.

Строк подання заяв про припинення безстрокових відряджень суддів продовжено до 14 березня

До списку судів для нового відрядження суддів додано ще 17 судів.

Комітет рекомендував прийняти законопроект про позбавлення громадян РФ і юридичних осіб земельних ділянок та заборону продажу їм землі

Верховній Раді рекомендували прийняти законопроект про позбавлення громадян РФ і юридичних осіб, створених за законодавством РФ, права володіти чи користуватися земельними ділянками, а також про заборону продажу їм землі.

Верховний суд США зобов’язав виплатити гроші підрядникам USAID за виконану роботу

Верховний Суд США залишив у силі рішення нижчестоящого суду, яке зобов’язує адміністрацію Білого дому виплатити підрядникам близько 2 мільярдів доларів за вже виконану роботу в рамках програм іноземної допомоги.

Комітет відклав розгляд законопроекту щодо можливості призначення голів судів Радою суддів України

Законопроектом у редакції Комітету пропонувалося, щоб керівництво судів, де протягом трьох місяців не обрано голову або заступника, призначала Рада суддів України.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду