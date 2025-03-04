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В Канаде заявили, что готовят ответ на пошлины США

17:39, 4 марта 2025
Канада хочет ввести свои пошлины на товары из США.
В Канаде заявили, что готовят ответ на пошлины США
Фото: freepik.com
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп заявил, что с 4 марта он вводит новые пошлины для Канады и Мексики.

В свою очередь, Канада планирует ввести свои пошлины на товары из США в ответ на анонсированные Дональдом Трампом торговые меры, пишет Politico.

Канада хочет обложить пошлинами американские товары из штатов, которые возглавляют республиканцы, в частности, апельсины из Флориды, бытовую технику из Огайо, кофе из Луизианы, а также всю продукцию, поставляемую из Пенсильвании.

В целом Канада готова ввести для США 25% тарифы на американские товары на сумму 30 миллиардов канадских долларов, а после 21-дневного периода консультаций – еще на 125 миллиардов канадских долларов.

В список товаров, которые сразу же попадут под тарифы, входят продукты питания – птица, говядина, рыба, йогурты, а также текстиль и мебель.

«Мы готовы к тарифам на сумму 155 миллиардов канадских долларов», – заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Напомним, Мексика введет зеркальные пошлины на американские товары.

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США Канада

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