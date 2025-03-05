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Дональд Трамп анонсировал введение новых пошлин с 2 апреля для ряда стран

08:20, 5 марта 2025
По словам Дональда Трампа, новые пошлины зеркально отразят тарифы других стран.
Дональд Трамп анонсировал введение новых пошлин с 2 апреля для ряда стран
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что страна введет импортные тарифы, которые будут зеркально соответствовать тарифам других государств. Об этом он заявил во время выступления в Конгрессе.

Трамп объявил, что с 2 апреля в США начнут действовать импортные тарифы, соответствующие тарифам других стран.

«Другие страны десятилетиями использовали пошлины против нас, и теперь настало наше время начать использовать их против этих стран. В среднем Европейский Союз, Китай, Бразилия, Индия, Мексика и Канада — вы слышали о них? — и бесчисленное множество других стран взимают с нас гораздо более высокие пошлины, чем мы с них. Это очень несправедливо», — заявил Трамп.

Кроме того, Трамп привел примеры тарифной политики других стран. По его словам, средний тариф Китая на американскую продукцию вдвое превышает американские пошлины, а Южная Корея взимает в четыре раза больше.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп заявил, что с 4 марта он вводит новые пошлины для Канады и Мексики.

Напомним, Мексика введет зеркальные пошлины на американские товары. В Канаде также заявили, что готовят ответ на пошлины США.

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США Дональд Трамп

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