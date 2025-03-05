«Мы обеспечим вам безопасность, сделаем вас богатыми»: Трамп заявил, что США открыты для Гренландии

США поддержат право на самоопределение населения Гренландии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед Конгрессом США.
Американский лидер отметил, что у него есть послание для всех жителей Гренландии.
«Мы поддержим ваше право на самоопределение, и если вы так решите, мы открыты для Гренландии, которая может стать частью США. Нам это необходимо для мировой безопасности, и, я думаю, так или иначе, мы её получим», — заявил Трамп.
«Мы обеспечим вам безопасность, сделаем вас богатыми, создадим для вас такую Гренландию, о которой вы даже не мечтали», — добавил американский президент, обращаясь к гренландцам.
Ранее президент США Дональд Трамп, выразил заинтересованность в покупке Гренландии.
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что «мы не продаемся и не будем продаваться».
Как писала «Судебно-юридическая газета» премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что не считает, что США применят силу, чтобы забрать Гренландию.
Также стало известно, что Дания выразила готовность обсудить ужесточение безопасности в Гренландии и увеличение военного присутствия США на острове.
В то же время вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что США не нужно использовать военную силу в Гренландии.
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