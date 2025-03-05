«Мы обеспечим вам безопасность, сделаем вас богатыми»: Трамп заявил, что США открыты для Гренландии

Дональд Трамп пообещал присоединить Гренландию, если так решит ее население.

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США поддержат право на самоопределение населения Гренландии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед Конгрессом США.

Американский лидер отметил, что у него есть послание для всех жителей Гренландии.

«Мы поддержим ваше право на самоопределение, и если вы так решите, мы открыты для Гренландии, которая может стать частью США. Нам это необходимо для мировой безопасности, и, я думаю, так или иначе, мы её получим», — заявил Трамп.

«Мы обеспечим вам безопасность, сделаем вас богатыми, создадим для вас такую Гренландию, о которой вы даже не мечтали», — добавил американский президент, обращаясь к гренландцам.

Ранее президент США Дональд Трамп, выразил заинтересованность в покупке Гренландии.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что «мы не продаемся и не будем продаваться».

Как писала «Судебно-юридическая газета» премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что не считает, что США применят силу, чтобы забрать Гренландию.

Также стало известно, что Дания выразила готовность обсудить ужесточение безопасности в Гренландии и увеличение военного присутствия США на острове.

В то же время вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что США не нужно использовать военную силу в Гренландии.

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