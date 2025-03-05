Трамп заявил в Конгрессе, что получил письмо от Зеленского о готовности Украины подписать соглашение о ископаемых

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе 4 марта сообщил, что получил письмо от Президента Украины Владимира Зеленского и ценит готовность Украины подписать соглашение о полезных ископаемых.
Трамп повторил свои слова о том, что Штаты потратили «возможно, 350 миллиардов долларов», тогда как Европа — только 100 миллиардов долларов.
«Вы хотите, чтобы это длилось ещё пять лет?» — спросил президент США.
Американский лидер заявил, что «неустанно» работает над прекращением войны.
«Миллионы украинцев и россиян были бессмысленно убиты или ранены в этом ужасном и жестоком конфликте, которому не видно конца», — сказал Трамп.
Он также сообщил, что получил письмо от Владимира Зеленского.
«Сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится: «Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы», — добавил Трамп.
Также, по словам Трампа, в нем отмечается: «Мы действительно ценим, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость. Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, Украина готова подписать его в любое удобное для вас время».
Трамп сказал, что он благодарен за письмо, добавив, что «одновременно мы провели серьезные дискуссии с Россией и получили сильные сигналы о том, что они готовы к миру».
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поскорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.
Также Президент отметил, что Украина стремится к миру и готова работать для этого с США.
Отметим, что Верховная Рада обратилась к Дональду Трампу о необходимости партнерства с США в сфере полезных ископаемых.
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