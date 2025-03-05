Трамп заявил в Конгрессе, что получил письмо от Зеленского о готовности Украины подписать соглашение о ископаемых

Дональд Трамп сообщил в Конгрессе, что получил важное письмо от Владимира Зеленского.

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Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе 4 марта сообщил, что получил письмо от Президента Украины Владимира Зеленского и ценит готовность Украины подписать соглашение о полезных ископаемых.

Трамп повторил свои слова о том, что Штаты потратили «возможно, 350 миллиардов долларов», тогда как Европа — только 100 миллиардов долларов.

«Вы хотите, чтобы это длилось ещё пять лет?» — спросил президент США.

Американский лидер заявил, что «неустанно» работает над прекращением войны.

«Миллионы украинцев и россиян были бессмысленно убиты или ранены в этом ужасном и жестоком конфликте, которому не видно конца», — сказал Трамп.

Он также сообщил, что получил письмо от Владимира Зеленского.

«Сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится: «Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы», — добавил Трамп.

Также, по словам Трампа, в нем отмечается: «Мы действительно ценим, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость. Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, Украина готова подписать его в любое удобное для вас время».

Трамп сказал, что он благодарен за письмо, добавив, что «одновременно мы провели серьезные дискуссии с Россией и получили сильные сигналы о том, что они готовы к миру».

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поскорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.

Также Президент отметил, что Украина стремится к миру и готова работать для этого с США.

Отметим, что Верховная Рада обратилась к Дональду Трампу о необходимости партнерства с США в сфере полезных ископаемых.

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