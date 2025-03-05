Государственные служащие категорий «А» и «Б» должны выучить английский язык и свободно общаться на нем — НАГС

После отмены военного положения у госслужащих будет несколько лет, чтобы выучить английский язык.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАГС) напомнили, что после отмены в Украине действия военного положения вступит в действие Закон «О применении английского языка в Украине», который президент Владимир Зеленский подписал еще 4 июня 2024 года.

Таким образом, согласно закону, свободное владение английским языком станет обязательным требованием для украинских государственных служащих.

В НАГС сообщили, что у государственных служащих категории «Б» будет четыре года для овладения английским языком, тогда как для госслужащих категории «А» соответствующий срок составит лишь 2 года.

Также обязаны будут знать английский язык и определенное количество государственных служащих на должностях госслужбы категории "В".

Напомним, что по данным НАГС 50% государственных служащих категорий "Б" и "В" по итогам 2024 года сообщили о том, что лишь частично удовлетворены уровнем своей заработной платы, тогда как 37% госслужащих сообщили, что вообще недовольны уровнем своей заработной платы.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.