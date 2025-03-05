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Державні службовці категорій «А» та «Б» повинні вивчити англійську мову та вільно спілкуватися нею — НАДС

07:45, 5 березня 2025
Після скасування воєнного стану у держслужбовців буде кілька років, щоб вивчити англійську мову.
Державні службовці категорій «А» та «Б» повинні вивчити англійську мову та вільно спілкуватися нею — НАДС
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У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) нагадали, що після скасування в Україні дії воєнного стану, вступить в дію Закон «Про застосування англійської мови в Україні», якій президент Володимир Зеленський підписав ще 4 червня 2024 року.

Відтак, відповідно до закону, вільне володіння англійською мовою стане обов’язковою вимогою для українських державних службовців.

У НАДС повідомили, що державні службовців категорії «Б» матимуть чотири роки для опанування англійської мови, тоді як для держслужбовців категорії «А» відповідний термін становитиме лише 2 роки.

Також буде зобов’язана вивчити англійську мову і певна кількість державних посадовців на посадах держслужби категорії «В».

Нагадаємо, що за даними НАДС 50% державних службовців категорій «Б» та «В» за підсумками 2024 року повідомили про те, що лише частково задоволені рівнем своєї заробітної плати, тоді як 37% держслужбовців повідомили, що взагалі незадоволені рівнем своєї  заробітної плати.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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держслужбовці держслужба НАДС

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