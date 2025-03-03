Державні службовці у 2024 році стали заробляти більше, але повністю задоволених своєю зарплатою небагато — НАДС

Лише 50% державних службовців повідомили, що рівень заробітної плати мотивує їх виконувати свою роботу якісно.

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Національне агентство з питань державної служби (НАДС) оприлюднило результати опитування близько 40 тис. державних службовців стосовно їх ставлення до рівня оплати своєї праці за підсумками 2024 року.

За даними НАДС, 50% державних службовців повідомили, що розмір їх заробітної плати протягом 2024 року збільшився.

Також 22% держслужбовців повідомили, що розмір їх зарплати залишився без змін, а 28% повідомили, що розмір їх заробітної плати навіть зменшився.

У НАДС звернули увагу, що якщо у 2022 році про збільшення заробітної плати повідомили лише 8% опитаних держслужбовців, а в 2023 році – 16%, то у 2024 році кількість держслужбовців, які повідомили про збільшення зарплати зросла на 34%.

Як зазначили у НАДС, про збільшення своєї заробітної плати повідомили одразу 55% держслужбовців категорії «Б» та 48% держслужбовців категорії «В».

При цьому 25% держслужбовців категорії «Б» та 28% держслужбовців категорії «В» повідомили, що їх заробітна плата зменшилася.

Цікаво, що про збільшення заробітної плати внаслідок проведення класифікації посад повідомили 46% держслужбовців.

А 58% держслужбовців повідомили, що їх заробітна плата стала більшою навіть без класифікації посад.

Однак, цікаво також те, що аж у 64% держслужбовців заробітна плата зросла через те, що умови оплати їх праці визначені спеціальним законодавством.

Якщо подивитися на ситуацію із заробітною платою у різних регіонах країни, то за інформацією НАДС, найвищі показники зростання заробітної плати держслужбовців у минулому році зафіксовані у Миколаївській області (62,6%) та у Сумській області (62,7%).

Також збільшення зарплати на держслужбі зафіксовано у Хмельницькій області (60%), Харківській області (57,9%) та у Вінницькій області (57,8%).

При цьому у Києві зафіксовано фактично найменший показник зростання рівня заробітної плати – про таке збільшення повідомили всього 43,7% держслужбовців, при цьому про зменшення рівня зарплати зазначили 29,1% держслужбовців.

Попри інформацію про збільшення розміру заробітної плати, опитування НАДС також демонструє, що у питанні задоволеності держслужбовців рівнем зарплати все ж є нюанси.

Так, 50% держслужбовців повідомили, що лише частково задоволені рівнем своєї заробітної плати, тоді як 37% респондентів вказали, що взагалі незадоволені рівнем зарплати.

Цілком задоволені рівнем своєї зарплати лише 13% державних службовців.

Втім, у НАДС зазначили, що у минулі роки показники задоволення/незадоволення були ще гіршими.

У 2021 році, наприклад, цілком задоволені рівнем своєї заробітної плати були лише 7% держслужбовців, а незадоволені – 47% (у 2024 році – 37%).

За даними НАДС, рівень задоволення розміром заробітної плати працівників категорії «Б» вище у порівнянні з категорією «В».

Так, цілком задоволені своєю заробітною платою 15% держслужбовців категорії «Б» та 11% держслужбовців категорії «В».

Відповідно, незадоволені своєю зарплатою 31% держслужбовців категорії «Б» та 40% держслужбовців категорії «В».

Парадоксально, але за даними НАДС, під час опитування держслужбовці зазначили про те, що модель оплати праці на основі класифікації посад державної служби, яку у 2023-2024 роках як раз активно впроваджувала НАДС, «має найвищий рівень незадоволеності» у держслужбовців – 43%.

При цьому держслужбовці установ, які не проводили класифікацію посад держслужби, незадоволені рівнем зарплати значно менше – 26%.

Особливо, за даними НАДС, незадоволені рівнем своєї зарплати працівники, які забезпечують роботу судів – 63%.

Згідно з даними опитування, рівень задоволення або незадоволення держслужбовців рівнем своєї зарплати, безпосередньо впливає на мотивацію державних службовців, тобто на їх бажання якісно виконувати свої посадові обов’язки.

Про те, що рівень зарплати мотивує виконувати свою роботу якісно, повідомили 50% держслужбовців (на 7% більше, ніж у 2021 році).

Найбільш критична ситуація спостерігається серед держслужбовців, які працюють в судах – одразу 74% держслужбовців не вважають рівень оплати труда достатньою мотивацією, щоб виконувати свою роботу якісно.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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