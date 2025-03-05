Трамп заявив у Конгресі, що отримав листа від Зеленського про готовність України підписати угоду про копалини

Дональд Трамп повідомив у Конгресі, що отримав важливий лист від Володимира Зеленського.

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Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі 4 березня повідомив, що отримав лист від Президента України Володимира Зеленського і цінує готовність України підписати угоду про копалини.

Трамп повторив свої слова, що Штати витратили «можливо, 350 мільярдів доларів», тоді як Європа – лише 100 мільярдів доларів.

«Ви хочете, щоб це тривало ще пʼять років?», – запитав президент США.

Американськи лідер заявив, що «невтомно» працює над припиненням війни.

«Мільйони українців і росіян були безглуздо вбиті або поранені в цьому жахливому і жорстокому конфлікті, якому не видно кінця», – сказав Трамп.

Він також повідомив, що отримав лист Володимира Зеленського.

«Сьогодні я отримав важливого листа від Президента України Зеленського. У листі йдеться: «Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці», – додав Трамп.

Також, за словами Трампа, у ньому зазначається: «Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти свій суверенітет і незалежність. Що стосується угоди про корисні копалини та безпеку, Україна готова підписати її в будь-який зручний для вас час».

Трамп сказав, що він вдячний за лист, додавши, що «одночасно ми провели серйозні дискусії з Росією і отримали сильні сигнали про те, що вони готові до миру».

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду зі США щодо корисних копалин "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".

Також Президент зазначив, що Україна прагне до миру і готова працювати для цього з США.

Зазначимо, що Верховна Рада звернулася до Дональда Трампа щодо необхідності партнерства зі США у сфері корисних копалин.

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