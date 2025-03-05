«Ми забезпечимо вам безпеку, зробимо вас багатими»: Трамп заявив, що США відкриті для Гренландії

США підтримають право на самовизначення населення Гренландії. Про це завив президент США Дональд Трамп під час виступу перед Конгресом США.
Американський лідер зазначив, що має повідомлення для усіх людей в Гренландії.
«Ми підтримаємо ваше право визначатися і якщо ви так вирішите, ми відкриті для Гренландії, яка може стати частиною США. Нам потрібно це для світової безпеки і, я гадаю, ми тим чи іншим чином отримаємо її», - заявив Трамп.
«Ми забезпечимо вам безпеку, зробимо вас багатими, зробимо вам таку Гренландію, про яку ви й не мріяли», - додав американський президент, адресуючись до гренландців.
Раніше президент США Дональд Трамп, висловив зацікавленість у купівлі Гренландії.
Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що «ми не продаємося і не будемо продаватися».
Як писала «Судово-юридична газета», прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо сказав, що не вважає, що США застосують силу, щоб забрати Гренландію.
Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США не потрібно використовувати військову силу у Гренландії.
США зможуть викупити Гренландію лише за згодою Великої Британії, сказав колишній міністр Данії.
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