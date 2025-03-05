«Ми забезпечимо вам безпеку, зробимо вас багатими»: Трамп заявив, що США відкриті для Гренландії

Дональд Трамп пообіцяв приєднати Гренландію, якщо так вирішить її населення.

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США підтримають право на самовизначення населення Гренландії. Про це завив президент США Дональд Трамп під час виступу перед Конгресом США.

Американський лідер зазначив, що має повідомлення для усіх людей в Гренландії.

«Ми підтримаємо ваше право визначатися і якщо ви так вирішите, ми відкриті для Гренландії, яка може стати частиною США. Нам потрібно це для світової безпеки і, я гадаю, ми тим чи іншим чином отримаємо її», - заявив Трамп.

«Ми забезпечимо вам безпеку, зробимо вас багатими, зробимо вам таку Гренландію, про яку ви й не мріяли», - додав американський президент, адресуючись до гренландців.

Раніше президент США Дональд Трамп, висловив зацікавленість у купівлі Гренландії.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що «ми не продаємося і не будемо продаватися».

Як писала «Судово-юридична газета», прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо сказав, що не вважає, що США застосують силу, щоб забрати Гренландію.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США не потрібно використовувати військову силу у Гренландії.

США зможуть викупити Гренландію лише за згодою Великої Британії, сказав колишній міністр Данії.

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