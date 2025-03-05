Макрон и Стармер готовы поехать с Зеленским в США, чтобы представить единый фронт по мирному плану – Daily Mail

Поездка в Вашингтон может состояться на следующей неделе.

Фото: AFP

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы представить президенту США Дональду Трампу единый фронт по мирному плану. Об этом сообщило издание DailyMail со ссылкой на свои дипломатические источники.

Отмечается, что поездка может состояться на следующей неделе.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.

«Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь длительного мира» – заявил Зеленский.

«Судебно-юридическая газета» также писала, что Трамп заявил в Конгрессе, что получил письмо от Зеленского о готовности Украины подписать соглашение о ископаемых.

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