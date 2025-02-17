Отбор на должность судьи местного суда – открыта возможность формирования документов

17 февраля в кабинете судейской карьеры открыта возможность загрузки документов для участия в процедуре отбора, которые будут храниться в соответствующей карточке процедуры.

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Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что открыта возможность формирования документов для участия в процедуре отбора на должность судьи местного суда.

Так, 17 февраля в кабинете судейской карьеры открыта возможность загрузки документов для участия в процедуре отбора на должность судьи местного суда, которые будут храниться в соответствующей карточке процедуры.

Представление и подписание документов для участия в отборе будет возможно с 1 марта 2025 года по 30 марта 2025 года (включительно).

В карточке «Отбор на должность судьи местного суда» необходимо активировать функцию «Сформировать документы», что позволит добавить все новые документы.

Лица, ранее загружавшие документы в кабинет судейской карьеры для участия в других процедурах, могут активировать функцию «Сформировать документы на основе поданных». Эта функция позволит воспроизвести данные и документы, представленные в рамках последней процедуры.

Если выбрана одна из функций (Сформировать документы или Сформировать документы на основе поданных), изменить это решение уже нельзя.

Лица, которые являются военнослужащими и могут участвовать в отборе по Особому порядку представления документов, реализуют это право путем формирования карты «Отбор на должность судьи местного суда для военнослужащих». Представление и подписание таких документов возможно с 1 марта 2025 года по 1 мая 2025 года (включительно).

Ранее в ВККС озвучили требования к подаче деклараций кандидатов в рамках отбора на должность судьи местного суда.

Видеоразъяснения о работе кабинета судейской карьеры: