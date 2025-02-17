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Теракт возле ТЦК в Каменце-Подольском: задержаны агенты РФ, взорвавшие курьера со взрывчаткой

12:38, 17 февраля 2025
СБУ и Нацполиция задержали агентурную группу России, которая по заказу российских спецслужб взорвала курьера со взрывчаткой возле ТЦК в Каменце-Подольском.
Теракт возле ТЦК в Каменце-Подольском: задержаны агенты РФ, взорвавшие курьера со взрывчаткой
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Каменце-Подольском прогремел взрыв возле здания ТЦК.

17 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что вместе с Национальной полицией задержаны два агента РФ, совершившие заказной теракт на Хмельнитчине 5 февраля. Фигуранты «втемную» использовали курьера из сервиса доставки, чтобы привезти взрывчатку к цели, которую определили спецслужбы РФ.

Правоохранители «по горячим следам» задержали обоих исполнителей преступления, а в последующие дни задокументирована их связь с российской спецслужбой.

«Злоумышленниками оказались местный наркозависимый и 17-летний студент городского колледжа, завербованный через Телеграмм-канал по поиску «легких» заработков. Оба фигуранта действовали порознь, но имели общего российского куратора», - сообщили в СБУ.

По его инструкции несовершеннолетний агент изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ). Для максимального поражения он начинил его гайками и обрезками арматуры, а для дистанционной детонации – снарядил мобильным телефоном. Затем студент заложил СВУ в тайник и передал геолокацию своему куратору из фсб.

«Российский спецслужбист сообщил координаты другому агенту-наркозависимому, который в дальнейшем забрал взрывчатку.

Впоследствии наркозависимый должен был доставить СВУ под видом посылки в здание ТЦК. Поняв, что его могут попытаться ликвидировать как свидетеля, он заказал доставку. Когда курьер прибыл под ТЦК, оккупанты взорвали взрывчатку вместе с ним», - добавили в СБУ.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с подтверждениями контактов со спецслужбами РФ, а также орудия и компоненты для изготовления СВУ. В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрении.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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СБУ Национальная полиция теракт

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