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У Кам'янці-Подільському пролунав вибух у ТЦК — попередньо є загиблий

13:55, 5 лютого 2025
Внаслідок вибуху попередньо загинув один чоловік, ще четверо отримали поранення.
У Кам'янці-Подільському пролунав вибух у ТЦК — попередньо є загиблий
Фото: поліція
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У Кам'янці-Подільському пролунав вибух у будівлі ТЦК, повідомляє "Суспільне" у своєму Телеграм-каналі. 

Попередньо, загинув чоловік, четверо людей поранені.  Деталі інциденту наразі з'ясовуються.

ОНОВЛЕНО: У поліції Хмельницької області підтвердили вибух біля ТЦК. Наразі на місці працюють усі екстрені служби. Причини та обставини вибуху встановлюються. 

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 2 лютого у Павлограді стався вибух поблизу будівлі ТЦК та СП. Внаслідок інциденту поранення отримав один чоловік.

Нагадаємо, 1 лютого у будівлі Рівненського ТЦК пролунав вибух, є загиблий. 

Також у Пирятині чоловік застрелив з мисливської рушниці військовослужбовця ТЦК. 

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поліція ТЦК

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