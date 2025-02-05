У Кам'янці-Подільському пролунав вибух у ТЦК — попередньо є загиблий

Внаслідок вибуху попередньо загинув один чоловік, ще четверо отримали поранення.

Фото: поліція

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У Кам'янці-Подільському пролунав вибух у будівлі ТЦК, повідомляє "Суспільне" у своєму Телеграм-каналі.

Попередньо, загинув чоловік, четверо людей поранені. Деталі інциденту наразі з'ясовуються.

ОНОВЛЕНО: У поліції Хмельницької області підтвердили вибух біля ТЦК. Наразі на місці працюють усі екстрені служби. Причини та обставини вибуху встановлюються.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 2 лютого у Павлограді стався вибух поблизу будівлі ТЦК та СП. Внаслідок інциденту поранення отримав один чоловік.

Нагадаємо, 1 лютого у будівлі Рівненського ТЦК пролунав вибух, є загиблий.

Також у Пирятині чоловік застрелив з мисливської рушниці військовослужбовця ТЦК.

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