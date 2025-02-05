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У Хмельницькому підлітку, який підпалив авто військового, присудили прочитати патріотичну книгу

16:36, 5 лютого 2025
На суді 17-річний обвинувачений свою провину визнав і розкаявся.
У Хмельницькому підлітку, який підпалив авто військового, присудили прочитати патріотичну книгу
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У Хмельницькому 17-річний хлопець підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Хмельницький міськрайонний суд призначив підлітку умовне покарання та зобовʼязав прочитати книгу «З Україною в серці. Патріотична хрестоматія».

Як вказується у матеріалах справи №686/1176/25, 17-річний вінничанин виконував підпали разом із своїм спільником – 27-річним земляком, якого через один із месенджерів завербували представники російських спецслужб. Ті пообіцяли чоловіку перераховувати по 2000 доларів на криптогаманець за знищення автомобілів військовослужбовців. Підліток же мав отримувати 10% від загальної суми – по 200 доларів винагороди.

Так, у серпні 2024 року вони поїздом прибули до Хмельницького та оселилися у заздалегідь орендованій квартирі. Ввечері 1 вересня вони підпалили легковик Hyundai Santa Fe, який належав військовому.

«Жодної оплати зловмисники за свою роботу не отримали. Затримали їх під час того, як вони знімали на відео палаючий автомобіль, який один із благодійних фондів передав у користування військовослужбовцю ЗСУ», – повідомили поліцейські.

Також з’ясовано, що далі двоє жителів Вінницької області планували продовжити серію підпалів на заході України.

17-річний обвинувачений свою провину визнав і розкаявся. Відомо, що хлопець позбавлений батьківського піклування.

Суд визнав підлітка винним за ч.2 ст.28, ч.1 ст.114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, вчинене за попередньою змовою), проте звільнив від основного покарання й призначив два роки іспитового терміну.

Крім того, обвинувачений зобовʼязаний прочитати книгу «З Україною в серці. Патріотична хрестоматія». Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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