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В Хмельницком подростку, который поджег авто военного, присудили прочитать патриотическую книгу

16:36, 5 февраля 2025
На суде 17-летний обвиняемый свою вину признал и раскаялся.
В Хмельницком подростку, который поджег авто военного, присудили прочитать патриотическую книгу
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В Хмельницком 17-летний парень поджег автомобиль военнослужащего ВСУ. Хмельницкий горрайонный суд назначил подростку условное наказание и обязал прочесть книгу «С Украиной в сердце. Патриотическая хрестоматия».

Как указывается в материалах дела №686/1176/25, 17-летний винничанин выполнял поджоги вместе со своим сообщником – 27-летним земляком, которого через один из мессенджеров завербовали представители российских спецслужб. Те пообещали мужчине перечислять по 2000 долларов на криптокошелек за уничтожение автомобилей военнослужащих. Подросток должен получать 10% от общей суммы – по 200 долларов вознаграждения.

Так, в августе 2024 года они на поезде прибыли в Хмельницкий и поселились в заранее арендованной квартире. Вечером 1 сентября они подожгли легковушку Hyundai Santa Fe, принадлежавшую военному.

«Никакой оплаты злоумышленники за свою работу не получили. Задержали их во время того, как они снимали на видео горящий автомобиль, который один из благотворительных фондов передал в пользование военнослужащему ВСУ», – сообщили полицейские.

Также установлено, что дальше двое жителей Винницкой области планировали продолжить серию поджогов на западе Украины.

17-летний обвиняемый свою вину признал и раскаялся. Известно, что парень лишен родительской опеки.

Суд признал подростка виновным по ч.2 ст.28, ч.1 ст.114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины, совершенное по предварительному сговору), однако освободил от основного наказания и назначил два года испытательного срока.

Кроме того, обвиняемый обязан прочесть книгу «С Украиной в сердце. Патриотическая хрестоматия». Решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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