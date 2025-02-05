В Минцифре запустили центр разработки и внедрения искусственного интеллекта в секторе госуправления

Центр будет разрабатывать и внедрять искусственный интеллект в GovTech-проекты и ключевые сферы жизни украинцев.

В Министерстве цифровой трансформации объявили о запуске первого в Европе центра комплексной интеграции ИИ в государство – WINWIN AI Center of Excellence.

Центр будет разрабатывать и внедрять искусственный интеллект в GovTech-проекты и ключевые сферы жизни украинцев: оборону, медицину, образование и бизнес.

В Минцифре заявляют об амбициозной цели – к 2030 году войти в топ-3 страны мира по уровню интеграции и внедрению AI-решений. Для этого планируется:

разработать национальную AI-стратегию и программу инвестирования в исследования и разработку AI-решений

создать лучшую в мире правовую среду для развития AI

достичь роста AI-стартапов минимум на 50% ежегодно

развивать статус государства, где работает наибольшее количество AI-разработчиков/специалистов в Европе

Среди ключевых задач центра в год:

разработать национальную языковую модель LLM для государственных сервисов

создать механизм разработки пилотных AI-решений

запустить AI-инкубатор и выпустить минимум три ИИ-продукта

интегрировать ИИ в Дію и Мрію

Возглавили WINWIN AI Center of Excellence Даниил Цьвок и Дмитрий Овчаренко.

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