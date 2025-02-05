В Минцифре запустили центр разработки и внедрения искусственного интеллекта в секторе госуправления

В Министерстве цифровой трансформации объявили о запуске первого в Европе центра комплексной интеграции ИИ в государство – WINWIN AI Center of Excellence.
Центр будет разрабатывать и внедрять искусственный интеллект в GovTech-проекты и ключевые сферы жизни украинцев: оборону, медицину, образование и бизнес.
В Минцифре заявляют об амбициозной цели – к 2030 году войти в топ-3 страны мира по уровню интеграции и внедрению AI-решений. Для этого планируется:
Среди ключевых задач центра в год:
Возглавили WINWIN AI Center of Excellence Даниил Цьвок и Дмитрий Овчаренко.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.