У Мінцифри запустили центр розробки та впровадження штучного інтелекту у секторі держуправління

У Міністерстві цифрової трансформації оголосили про запуск першого у Європі центру для комплексної інтеграції ШІ в державу – WINWIN AI Center of Excellence.
Центр буде розробляти та впроваджувати штучний інтелект у GovTech-проєкти та ключові сфери життя українців: оборону, медицину, освіту та бізнес.
У Мінцифри заявляють про амбітну мету — до 2030 року увійти в топ-3 країни світу за рівнем інтеграції та впровадження AI-рішень. Для цього планується:
Серед ключових завдань центру на рік:
Очолили WINWIN AI Center of Excellence Данило Цьвок та Дмитро Овчаренко.
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