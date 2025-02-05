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У Мінцифри запустили центр розробки та впровадження штучного інтелекту у секторі держуправління

20:11, 5 лютого 2025
Центр буде розробляти та впроваджувати штучний інтелект у GovTech-проєкти та ключові сфери життя українців.
У Мінцифри запустили центр розробки та впровадження штучного інтелекту у секторі держуправління
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У Міністерстві цифрової трансформації оголосили про запуск першого у Європі центру для комплексної інтеграції ШІ в державу – WINWIN AI Center of Excellence.

Центр буде розробляти та впроваджувати штучний інтелект у GovTech-проєкти та ключові сфери життя українців: оборону, медицину, освіту та бізнес.

У Мінцифри заявляють про амбітну мету — до 2030 року увійти в топ-3 країни світу за рівнем інтеграції та впровадження AI-рішень. Для цього планується:  

  • розробити національну AI-стратегію та програму інвестування в дослідження та розробку AI-рішень
  • створити найкраще у світі правове середовище для розвитку AI
  • досягти зростання AI-стартапів мінімум на 50% щорічно
  • розвивати статус держави, де працює найбільша кількість AI-розробників / спеціалістів у Європі

Серед ключових завдань центру на рік:

  • розробити національну мовну модель LLM для державних сервісів
  • створити механізм розробки пілотних AI-рішень
  • запустити AI-інкубатор та випустити мінімум три ШІ-продукти
  • інтегрувати ШІ в Дію та Мрію

Очолили WINWIN AI Center of Excellence Данило Цьвок та Дмитро Овчаренко.

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Україна Міністерство цифрової трансформації штучний інтелект

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