В Каменце-Подольском прогремел взрыв в ТЦК — предварительно есть погибший

В результате взрыва предварительно погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Фото: полиция

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В Каменце-Подольском прогремел взрыв в здании ТЦК, сообщает "Суспильне" в своем Телеграм-канале.

Предварительно, погиб мужчина, четыре человека ранены. Остальные подробности пока неизвестны.

ОБНОВЛЕНО: В полиции Хмельницкой области подтвердили взрыв возле ТЦК. В настоящее время на месте работают все экстренные службы. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 2 февраля в Павлограде произошел взрыв возле здания ТЦК.

Напомним, 1 февраля в здании Ровенского ТЦК прогремел взрыв, есть погибший.

Также в Пирятине мужчина застрелил из охотничьего ружья военнослужащего ТЦК.

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