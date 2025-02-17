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В Кремле заявили, что Лавров и Ушаков вылетели в Саудовскую Аравию на встречу с представителями США

12:10, 17 февраля 2025
В Кремле сообщили, что первоочередной задачей встречи в Саудовской Аравии станет обсуждение потенциального восстановления всего комплекса российско-американских отношений.
В Кремле заявили, что Лавров и Ушаков вылетели в Саудовскую Аравию на встречу с представителями США
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Как известно, 18 февраля в Саудовской Аравии намечена встреча представителей США и РФ. Как ранее сообщалось, предметом также может быть вопрос о российско-украинской войне.

17 февраля стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио уже прибыл в Саудовскую Аравию.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что для участия в переговорах в столице Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд уже выехала российская делегация. Речь идет о министре иностранных дел Сергей Лавров и кремлевском советнике по национальной безопасности Юрии Юшакове.

По словам Пескова, первоочередной задачей будет обсуждение «потенциального восстановления всего комплекса российско-американских отношений».

Кроме того, стороны будут говорить о подготовке ко встрече президента США Дональда Трампа и Путина, а также об урегулировании войны в Украине.

Напомним, что спецпредставителем США в переговорах с РФ является Стивен Виткофф.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки еще не начали формальные переговоры с РФ по урегулированию войны. Украина и Европа могут быть подключены к этому процессу позже. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Кроме того, специальный представитель США по Украине и РФ Кит Келлог заявил, что переговоры по завершению войны России против Украины, ведутся по двум отдельным направлениям – российскому и украинско-союзническому.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никогда не примет никаких решений между США и РФ по Украине.

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