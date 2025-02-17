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У Кремлі заявили, що Лавров та Ушаков вилетіли до Саудівської Аравії на зустріч з представниками США

12:10, 17 лютого 2025
У Кремлі повідомили, що першочерговим завданням зустрічі у Саудівську Аравію буде обговорення потенційного відновлення усього комплексу російсько-американських відносин.
У Кремлі заявили, що Лавров та Ушаков вилетіли до Саудівської Аравії на зустріч з представниками США
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Як відомо, 18 лютого в Саудівській Аравії запланована зустріч представників США та РФ. Як раніше повідомлялося, предметом також може бути питання щодо російсько-української війни.

17 лютого стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо вже прибув до Саудівської Аравії.

У свою чергу, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що для участі у переговорах у столиці Саудівської Аравії місті Ер-Ріяд вже виїхала російська делегація. Йдеться про міністра закордонних справ Сергей Лаврова та кремлівського радника з національної безпеки Юрія Юшакова.

За словами Пєскова, першочерговим завданням буде обговорення «потенційного відновлення усього комплексу російсько-американських відносин».

Крім того, сторони говоритимуть про підготовку до зустрічі президента США Дональда Трампа та Путіна, а також про врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, що спецпредставником США у переговорах з РФ є Стівен Віткофф.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки ще не розпочали формальних переговорів з РФ щодо врегулювання війни. Україна та Європа можуть бути підключені до цього процесу пізніше. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо 

Крім того, спеціальний представник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що переговори щодо завершення війни Росії проти України, ведуться за двома окремими напрямками – російським та українсько-союзницьким. 

Додамо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ніколи не прийме жодних рішень між США та РФ щодо України.

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США росія

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