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Суд закрив провадження щодо військового, який повернувся на службу після СЗЧ

13:50, 17 лютого 2025
Військовослужбовець добровільно звернувся із клопотанням про намір повернутися до іншої військової частини для продовження проходження й отримав письмову згоду командира.
Суд закрив провадження щодо військового, який повернувся на службу після СЗЧ
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Новоушицький районний суд Хмельницької області звільнив військовослужбовця від кримінальної відповідальності за те, що він в умовах воєнного стану без поважних причин вчасно (понад три доби) не з’явився на службу. Кримінальне провадження щодо нього – закрив. Позаяк обвинувачений повернеться у військо. Про це повідомляє Хмельницький міськрайонний суд. 

Суддя зобов’язав командира військової частини після набрання ухвалою законної сили невідкладно поновити солдата на військовій службі. До в/ч той повинен прибути також невідкладно (не пізніше 72 годин після набрання ухвалою законної сили).

За матеріалами провадження, 27 липня 2023 року за наказом командира старший солдат, 29-річний уродженець Кам’янець-Подільського району, вибув до медичного клінічного центру для проходження військо-лікарської комісії, після чого не повернувся до військової частини.

Орган досудового розслідування кваліфікував його дії як нез’явлення вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану – це частина 5 статті 407 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

У судовому засіданні сторона захисту заявила клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження на підставі частини 5 статті 401 КК України, оскільки він вжив заходів, щоб повернутися на військову службу, отримавши письмову згоду командування військової частини.

Прокурор проти заявленого клопотання не заперечив.

Суд зауважив, що військовослужбовця уперше під час дії воєнного стану обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України, він добровільно звернувся із клопотанням про намір повернутися до іншої військової частини для продовження проходження військової служби й отримав письмову згоду командира цієї військової частини.

Оскільки за ч. 5 ст. 401 КК України особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407, 408 цього Кодексу, може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до цієї або іншої військової частини або до місця служби для продовження проходження військової служби та за наявності письмової згоди командира (начальника) військової частини (установи) на продовження проходження такою особою військової служби, суд дійшов висновку про задоволення клопотання сторони захисту.

Ухвала не набрала законної сили та може бути оскаржена до апеляційного суду.

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