Що означають спеціальні позначки у водійських посвідченнях: пояснення МВС

16:48, 29 жовтня 2025
На звороті посвідчення водія міститься таблиця з кодами, які вказують на категорії транспортних засобів, обмеження та особливі умови керування.
Головний сервісний центр МВС нагадав, що кожне посвідчення водія, видане в Україні, містить спеціальні позначки. Вони вказують на певні обмеження або умови керування транспортним засобом.

Таблиця зі спеціальними позначками розміщена на зворотному боці посвідчення водія. У ній зазначено категорії транспортних засобів, якими може керувати водій, а також додаткові відомості — наприклад, потребу у корекційних засобах зору чи використанні спеціального обладнання.

Зокрема:

Графа «9.Категорія» – зазначені всі наявні категорії, на які можна отримати право керування. Наприклад – категорія А, В, С1 тощо.

Графа «10.Категорія дійсна з» – означає дату відкриття категорії, тобто коли саме людина отримує право керувати транспортними засобами відповідної категорії.

Графа «11.Категорія дійсна до» – вказує термін, до якого видане наявне посвідчення водія, тобто термін дії категорії.

Графа «12.Обмеження» – вказує на обмеження. У ній містяться спеціальні відмітки, що означають певні умови або обмеження при керуванні транспортним засобом. Наприклад:

- код «78» вказує на те, що особа склала практичний іспит на автомобілі з автоматичною коробкою передач і має право керувати лише транспортними засобами з автоматичною коробкою передач;

- код «64.70» означає, що особа, яка отримала посвідчення водія вперше на 2 роки, упродовж цього терміну повинна дотримуватись максимальної швидкості руху не більше 70 км/год;

- код «01» – засіб корекції та/або захисту зору, тобто водій повинен використовувати під час керування транспортним засобом будь-які оптичні або захисні пристрої для зору. Уточнення наводяться під кодами нижчого рівня:

  • 01.01 – окуляри;
  • 01.02 – контактні лінзи;
  • 01.05 – пов’язка на око;
  • 01.06 – окуляри або контактні лінзи.

Такі коди щодо засобів корекції зору можуть бути вказані у полі «12. Обмеження» або ж у полі «Особливі відмітки» залежно від формату документа.

Графа «14.Група крові/згода на донорство» – запис про групу крові/згоду на донорство (та резус‑фактора) вноситься на підставі пред’явлення медичної довідки. Ця інформація наразі не є обов’язковою та  вказується лише за згодою особи.

Спеціальні позначки у посвідченні водія допомагають надати загальну необхідну інформацію про водія та можливість керувати тим чи іншим транспортним засобом. Це забезпечує зручність та зрозумілість як для самих власників водійських документів, так і правоохоронців за потреби.

«Якщо ваше посвідчення водія не відповідає сучасному зразку, ви можете звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС та обміняти його. З собою необхідно взяти наявне водійське, паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картку (з витягом про місце проживання), реєстраційний номер облікової картки платника податків. Медична довідка під час воєнного стану для обміну посвідчення водія не є обов’язковою, але якщо бажаєте, аби у водійському була зазначена група крові, необхідно також взяти з собою чинну медичну довідку, де буде зазначена інформацію про групу крові», — наголоси в Головному сервісному центрі МВС.

