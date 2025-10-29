Практика судов
Что означают специальные отметки в водительских удостоверениях: разъяснение МВД

16:48, 29 октября 2025
На обратной стороне водительского удостоверения размещена таблица с кодами, которые указывают на категории транспортных средств, ограничения и особые условия управления.
Главный сервисный центр МВД напомнил, что каждое водительское удостоверение, выданное в Украине, содержит специальные отметки. Они указывают на определенные ограничения или условия управления транспортным средством.

Таблица со специальными отметками размещена на обратной стороне водительского удостоверения. В ней указаны категории транспортных средств, которыми может управлять водитель, а также дополнительные сведения — например, необходимость в коррекционных средствах зрения или использовании специального оборудования.

В частности:

Графа «9. Категория» – указаны все имеющиеся категории, на которые можно получить право управления. Например – категория А, В, С1 и т. д.

Графа «10. Категория действительна с» – означает дату открытия категории, то есть когда именно человек получает право управлять транспортными средствами соответствующей категории.

Графа «11. Категория действительна до» – указывает срок, до которого выдано действующее водительское удостоверение, то есть срок действия категории.

Графа «12. Ограничения» – указывает на ограничения. В ней содержатся специальные отметки, которые означают определенные условия или ограничения при управлении транспортным средством. Например:

- код «78» указывает на то, что лицо сдало практический экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач и имеет право управлять только транспортными средствами с автоматической коробкой передач;

- код «64.70» означает, что лицо, получившее водительское удостоверение впервые на 2 года, в течение этого срока должно соблюдать максимальную скорость движения не более 70 км/ч;

- код «01» – средство коррекции и/или защиты зрения, то есть водитель должен использовать во время управления транспортным средством любые оптические или защитные устройства для зрения. Уточнения приводятся под кодами нижнего уровня:

  • 01.01 очки;
  • 01.02 контактные линзы;
  • 01.05 повязка на глаз;
  • 01.06 очки или контактные линзы.

Такие коды, касающиеся средств коррекции зрения, могут быть указаны в поле «12. Ограничения» или в поле «Особые отметки» в зависимости от формата документа.

Графа «14. Группа крови/согласие на донорство» – запись о группе крови/согласии на донорство (и резус-факторе) вносится на основании предъявления медицинской справки. Эта информация на данный момент не является обязательной и указывается только по согласию лица.

Специальные отметки в водительском удостоверении помогают предоставить общую необходимую информацию о водителе и возможности управления тем или иным транспортным средством. Это обеспечивает удобство и понятность как для самих владельцев водительских документов, так и для правоохранителей при необходимости.

«Если ваше водительское удостоверение не соответствует современному образцу, вы можете обратиться в любой удобный сервисный центр МВД и обменять его. С собой необходимо взять имеющееся водительское, паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карту (с выпиской о месте проживания), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Медицинская справка во время военного положения для обмена водительского удостоверения не является обязательной, но если вы хотите, чтобы в удостоверении была указана группа крови, необходимо также взять действующую медицинскую справку, где будет указана информация о группе крови», — подчеркнули в Главном сервисном центре МВД.

